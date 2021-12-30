بث أحدث حفلات "كايرو ستيبس".. الثقافة تحتفل بالعام الجديد على قناتها باليوتيوب

تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، مساء غد الجمعة، العرض الأول لأحدث حفلات الفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس" لمؤسسة عازف العود الموسيقار باسم درويش، وذلك احتفالاً بالعام الجديد، ويستمر حتى الدقائق الأولى من العام المقبل 2022.



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الحفل يبث من مسرح الأوبرا الكبير بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي مع ضيوف الشرف المنشد الشيخ إيهاب يونس، والمغنية الشابة دينا الوديدى والعازفين إيڤيلين هوبر (هارب) ، ميولو فرانسل (ساكسفون - كلارنيت ) وتضمن باقة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج موسيقى الجاز ذات الجذور الأفريقية مع الشكل الموسيقى الصوفي.



كما أعدت وزارة الثقافة مجموعة من العروض المميزة لبثها على قناتها باليوتيوب خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، ضمن الاحتفالات باستقبال العام الجديد. https://youtu.be/z4crerOWPXQ