تعرف على طموحات أحمد كمال في عام 2022|خاص

كشف الفنان أحمد كمال عن طموحاته وأمنياته للعام الجديد، وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أنه يتمنى أن يقدم أعمالا أقوى وأفضل في 2022.

وتابع:" أشعر بالرضا حينما أقدم دراما تلفزيونية وسينمائية ومسرحية جيدة وتنال إعجاب الجمهور"، وتمنى أن تكون 2022 سعيدة على كل الناس".

وكان قد أبدى الفنان أحمد كمال، عن سعادته بتكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الذي انطلقت فعالياته اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، تكريمي بمهرجان عن الأفلام القصيرة يسعدني، فأنا أعتبر أن تلك النوعية من الأفلام هى بيتي، والتكريم مهم في حياة الفنان لكي يشعر بما قدمه للجمهور.

وطمأن أحمد كمال الجمهور، على صحة الفنانة عبلة كاملة، قائلا “إنها بخير ولا تحضر لأي عمل حاليا وتنتظر انتهاء فترة كورونا”.