عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على طموحات أحمد كمال في عام 2022|خاص

أحمد كمال
أحمد كمال

كشف الفنان أحمد كمال عن طموحاته وأمنياته  للعام الجديد، وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أنه يتمنى أن يقدم أعمالا أقوى وأفضل في 2022.

وتابع:" أشعر بالرضا حينما أقدم دراما تلفزيونية وسينمائية ومسرحية جيدة وتنال إعجاب الجمهور"، وتمنى أن تكون 2022 سعيدة على كل الناس".

وكان قد أبدى الفنان أحمد كمال، عن سعادته بتكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير الذي انطلقت فعالياته اليوم بدار الأوبرا المصرية.

أحمد كمال يكشف ملامح مشواره الفني بندوة القاهرة للفيلم القصير|صور

اليوم.. ندوة تكريم أحمد كمال بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

وقال أحمد كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، تكريمي بمهرجان عن الأفلام القصيرة يسعدني، فأنا أعتبر أن تلك النوعية من الأفلام هى بيتي، والتكريم مهم في حياة الفنان لكي يشعر بما قدمه للجمهور.

وطمأن أحمد كمال الجمهور، على صحة الفنانة عبلة كاملة، قائلا “إنها بخير ولا تحضر لأي عمل حاليا وتنتظر انتهاء فترة كورونا”.

دار الأوبرا مسرح مهرجان كورونا دار الاوبرا المصرية عبلة كامل الأوبرا المصرية

ترشيحاتنا

هوندا تطرح نسختها سيتي 2022 بهذا السعر .. صور

قنبلة موقوتة .. تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وعلاج جوهري بتقنية جديدة

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

بعد قاضية الأهلي.. الرجاء يواصل المعاناة في الوقت القاتل بالدوري المغربي

ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

وسائل إعلام سعودية: لا نية لفرض حظر التجول بسبب كورونا

نقل مصطفى قمر للمستشفى في حادث بـ 6 أكتوبر .. شاهد

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

فيديو

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

لعشاق الرومانسية والأجواء الاحتفالية.. نرشح لكم 5 أفلام أجنبية لمشاهدتها في ليلة رأس السنة

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ