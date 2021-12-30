بطلة القصة الحقيقية لـ حكاية حلم حياتي: كرهت شكلي بسبب التنمر.. فيديو

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ميريام، البطلة الحقيقة لحكاية "حلم حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، ووالدتها نهاد عبدالغني.
وقالت "ميريام"،: "عمري ما اتخيلت الحالة التي وصلت إليها، وجالي صدمة ولم أحب شكلي"، متابعة: "كنت في حالة إندهاش وصدمة ولم أحب شكلي، ومن أسباب عدم حبي لشكلي هو أن كان فيه ناس بتتنمر عليا في المدرسة".
وقالت نهاد والدة الطفلة ميريام: "في البداية خليتها تتعلم أنها تأخذ حقها وألا تسمح بالتنمر عليها.. ولا يوجد أي سبب يجعل أي شخص يفعل هذا"، موضحه: "صعدت الموضوع واشتكيت في المدرسة وكلمت أهالي الطلاب، وفي النهاية رأيت الأفضل أني أنقلها من المدرسة لمدرسة جديدة".