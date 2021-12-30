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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار : والدي رفض التحاقي بالتربية الموسيقية بسبب فصله من الإذاعة

صدى البلد

كشف الفنان علي الحجار  خلال برنامج تريو التي تقدمه المذيعة مها بهنسي على الراديو  ؛ عن اسرار في حياته .


قال على الحجار:" انه والده فضل الاجابه بكلية التجارة وليس التربية الموسيقية وذلك بسبب معاناته حيث تعرض والده للفصل    من الإذاعة بسبب اسم الحجار".


أكد :" ان والده كان يعالج نفسه بنفسه حيث كان لا يذهب الي الطبيب كثيرا ؛ وكان ذهابه الوحيد الى المستشفي بسبب اجرائه عملية الزائدة".
وتحدث عن علاقته بالحيوانات  :" وقال ان والده كان يحب تربية  الحيوانات كثيرا ؛ الا ان على الحجار يفضل عدم تربيتهم حيث واجه صعوبات في ذلك".


وكشف :  انه  رفض طلب من  بليغ حمدي أن يقوم بتغيير اسمه من على الحجار الي على حمدي.. كما رفض طلبات بتغيير الاسم ايضا من وجدي الحكيم وآمال فهمي".

دخول كلية تربية موسيقية :

كما كشف عن قيامه بالتقديم في كلية التربية الموسيقية دون علم والده ؛ حيث كان يحب الرسم ولا يحب كلية التجارة وكان صوته جيد فقام بنقل ملفه الي التربية الموسيقية".

https://fb.watch/adDrzKdaLj/

علي الحجار تريو مها بهنسي المذيعة مها بهنسي التربية الموسيقية والدة

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