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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قاضية الأهلي.. الرجاء يواصل المعاناة في الوقت القاتل بالدوري المغربي

صدى البلد

واصلت الدقائق الأخيرة معاندتها لفريق الرجاء البيضاوي للمباراة الثانية على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما حرمته من نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، عقب تعادله في الوقت القاتل 1 / 1 مع ضيفه المغرب الفاسي، اليوم الخميس، في المرحلة الخامس عشر للمسابقة.

وأهدر الرجاء فرصة تشديد الخناق على غريمه التقليدي الوداد البيضاوي (المتصدر)، ليبقى في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف منافسه اللدود، لكنه يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع المغرب الفاسي، الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، إلى 22 نقطة في المركز السابع.

وتقدم الرجاء بهدف مبكر حمل توقيع عمر العرجون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يلعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه الشاب عبدالله فرح في الدقيقة 81.

واستغل المغرب الفاسي النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز هدف التعادل القاتل عن طريق طارق الستاتي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كان الرجاء قد حرم من التتويج بكأس السوبر الأفريقي الأسبوع الماضي بنفس الطريقة أمام الأهلي المصري، حيث أخفق في الاحتفاظ بتقدمه بهدف مبكر، عقب استقباله هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المصري. 

الرجاء البيضاوي دوري المحترفين المغربي لكرة القدم المغرب الفاسي الوداد البيضاوي عمر العرجون

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