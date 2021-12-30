مصطفى بكري: الجهد المبذول بمؤتمرات الشباب يساهم في إعداد قادة المستقبل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجهد الذي يبذل بمؤتمرات الشباب، والجهد النوعي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف خلفه رجال على نزاهة تسعى لخلق اجيال جديدة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشباب المصري منتمي للوطن وقادر على الحوار وأن يكون منه كوادر هامة.

وتابع مصطفى بكري، أن إعداد قادة في المستقبل هو جهد ليس هين، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل ذلك.

أمر عظيم.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن السماح لحوار مع الرئيس والتعبير عن ارئهم ومواقفهم البناءة في قضايا الوطن هو أمر عظيم.