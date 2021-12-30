توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٠١٦ مواطنين خلال قافلة طبية

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية كفر الغاب التابعة كفر سعد خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة و السونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط ،في بيان اليوم، إنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٦ مواطنين، حيث تم تحويل ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات فضلاً عن إجراء ٩٠٠ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٢١حالة والسونار لعدد ٥٠ حالة.

