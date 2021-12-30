شعبنا يتميز بالشهامة.. مصطفى بكري: "سيدة حلوان" أعطت رسالة للجميع.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن "سيدة حلوان اللى بـ 100 راجل وتصدت للمتوسيكل، وشخص كان يحاول سرقة فتاتين".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في القبض على السارق والمعتدي على سيدة حلوان".

وتابع مصطفى بكري، أن الفيديو يوضح أن المتهم كان يحاول سرقة هواتف من فتاتين وأثناء هروبه اصطدم بسيدة حاولت إيقافه بكل قوة وتلقت إصابات عديدة .

يتميز بالأصالة

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن “شعبنا المصري يتميز بالأصالة والشهامة والمروءة، مؤكدا أن سيدة حلوان تصدت بكل قوة وهى تعلم أنها كانت ممكن تموت وأعطت رسالة للجميع ان اى شخص لما يشوف جريمة ميقفش يتفرج وأن يؤدي دوره".

