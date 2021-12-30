مضاعفة الكميات.. الصحة البريطانية: إرسال ثمانية ملايين جرعة إلى مراكز التطعيم

كشفت وزارة الصحة البريطانية، عن أنه سيتم إرسال ثمانية ملايين جرعة إلى مراكز التطعيم بعد الإعلان عن نقص توفرها.

من جهته قال وزير الصحة إن الكميات ستتضاعف ثلاث مرات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، المواطنين، لتلقي الجرعة الثالثة والمعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

قالت الدكتورة ميس عيسى، باحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية الفكرية في لندن، إنه على الرغم من أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا أوميكرون، متوسطة إلا أن زيادة أعداد الإصابات قد تؤدي إلى الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية.

وأشارت الباحثة في علم الأدوية في الكلية الملكية الفكرية في لندن، في حديثها لقناة "الغد"، إلى أنه لابد من الحذر والتعامل مع المتحور الجديد بشكل جيد للحد من زيادة أعداد الإصابات، مشددة على أهمية أخذ اللقاحات للحد من ارتفاع الإصابات وكذلك الوفيات.

وشددت الدول الأوروبية، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي وباء كورونا، والالتزام بالإجراءات الصحية خلال احتفالات رأس السنة، خاصة وأن هناك دولا أعلنت عن اتخاذها عدد من الإجراءات والقيود خلال الاحتفالات للحد من زيادة أعداد الإصابات بالمتحورة الجديدة أوميكرون.