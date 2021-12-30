تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي.. رونالدو وكافاني في الهجوم

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة والربع مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش، سكوت ماكتومناي، جرينوود، جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إدينسون كافاني.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستعادة نغمة الانتصارات في البريميرليج، على حساب بيرنلي في مباراة الليلة، بعد التعادل المخيب أمام نيوكاسل 1-1، في الجولة الماضية.

وخاض فريق مانشستر يونايتد 17 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 لقاءات.

على الجانب الآخر يطمح فريق بيرنلي في تحقيق مفاجأة بخطف نقاط اللقاء من مانشستر يونايتد، للهروب من منطقة الهبوط.