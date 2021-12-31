بتكلفة 12 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مصنع كيما 2 بأسوان

بعد افتتاح الرئيس السيسي

صروح تنموية جديدة تتحدث عن نفسها تقام على أرض أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لتجسد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد" على أحد المشروعات التنموية التى سيكون لها مستقبل مشرق في قطاع الصناعة العالمية والمتمثل في مشروع مصنع كيما 2 الجديد والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاحه خلال أسبوع الصعيد.

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وقد أكد المهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس شركة كيما في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأن المصنع الجديد يقام على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل مباشره وغير مباشرة في صعيد مصر، فيما تبلغ تكلفته الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه.

وقال المهندس محمد حسنين بأن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد فإنها تبلغ 1200 طن / يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.

وأوضح المهندس محمد حسنين بأن مشروع مصنع كيما يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويعتمد المشروع فى تشغيله على الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء ليساهم مجمع كيما 2 فى تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية لأسوان والصعيد، ولاسيما انه يساعد على فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.

ويشمل مصنع كيما 2 مآخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم ، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم ، وأحواض تخزين إستراتيجية سعة 8 آلاف م3 ، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، كما يشمل أيضاً وحدات لإنتاج بخار المياه، بجانب محطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، كما يضم خطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد،وأن المصنع الجديد مجهز وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، لتلافى حدوث أى انبعاثات ضارة.

ويساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق كافه الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة، فيما يقوم حالياً بالتصدير لقرابة الـ20 دولة حول العالم ما بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وافريقيا، حيث وفر المصنع الجديد نحو ألفين فرص عمل دائمة وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات، كما يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع " كيما" لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي تحديداً.



وتجدر الإشارة إلي أن المصنع الجديد لكيما جنوب شرق مدينة أسوان، وفى الجهة الجنوبية من المصنع القديم الذى تم إنشاؤه بالتزامن مع بناء السد العالى خلال سبعينيات القرن الماضى، ويعد المصنع الجديد واحد من قلاع الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة ، نظراً لاستخدام معدات وآلات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجى فى مجال الصناعات الكيماوية فى العالم.

مصنع كيما 2 بأسوان

مصنع كيما 2 بأسوان

مصنع كيما 2 بأسوان