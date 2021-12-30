شريف الشوباشي: مصطفى محمود خلط بين الدين والعلم وهو خطأ كبير

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، إنه لا يرى الدكتور مصطفى محمود فيلسوفا أو أديبا، أو عالما، وإنما يمكن وصفه بالمثقف الموسوعي، وظهر في مرحلة كانت تريد هذه النوعية من المثقفين.

وأشار "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الدكتور مصطفى محمود بدأ برنامجه "العلم والإيمان" عام 1971، وكان الوضع حينها يحتاج إلى شخص مثقف، مضيفا أن الدكتور مصطفى محمود يوجد جزأين في حياته.

وأضاف أن الجزء الأول من حياة مصطفى محمود كان يساريا، أو متشككا، مؤكدا أن هناك فرق بين الدين والعلم، والدكتور مصطفى محمود خلط بين الدين والعلم وهو خطأ كبير، متابعا أن "محمود" وقع في محظور وهو أنه يبرر الاكتشافات العلمية الجديدة بالدين، معتبرا أن ذلك ضد الدين، حيث أن القرآن الكريم ليس كتابا علميا.