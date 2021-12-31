إشكاليات الترجمة والتواصل الثقافي في صالون السويس

أقام فرع ثقافة السويس التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل مجموعه متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية والبرامج التوعوية والخطط التثقيفية لنشر الفكر والوعي الصحيح في كافة ربوع مصر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د إيناس عبد الدايم تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه.

وأقام فرع ثقافة السويس صالون السويس الثقافي الذي يحمل في سياقه جميع مناحي الإبداع بعنوان "إشكاليات الترجمة والتواصل الثقافي" بدأ الصالون بكلمة من الأديب خالد الجمال حيث دار الصالون حول عدة محاور وهي المحور الأول الأدب الإنجليزي وشكسبير وناقشه د. محمود الباجوري أستاذ اللغة الإنجليزية جامعة السويس.

ثم أعقبه فقرة لفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان احمد عدوية ثم المحور الثاني إشكاليات الترجمة والتواصل الثقافي وناقشة ا. د. محمد مازن عميد كلية الأداب جامعة السويس، ثم أعقبه أمسية شعرية لشعراء السويس الشاعر حاتم مرعي، والشاعر عادل أبوعيطة.



الجدير بالذكر أن الصالونات هي إحدى أهم المنابر والقنوات التي تسهم في ترسيخ مبدأ الحوار ونشر ثقافته و يعد الصالون الثقافي مكانا لاجتماع العقول، وتبرز قيمته كأداة للتواصل بين المفكرين والأدباء والفنانين، حيث الاتفاق أو الاختلاف، واستخدام الكتب والمعرفة والحوار، كطرق يمكن من خلالها التفكير في مختلف جوانب الوجود الإنساني، فإن سياسة تبادل الأفكار واستكشافها تعد عملية مزهرة لأي فكرة، وتتمركز كنقطة انطلاق مع التجربة الإنسانية.