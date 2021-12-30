عرض تركي لضم نجم الأهلي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء

تلقي النادي الأهلي عرضاً تركياً لإستعارة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم .

وقال مصدر بالأهلي أنهم بالفعل تلقوا عرضاً لإستعارة اللاعب حتي نهاية الموسم ولكن لم يتم دراسته حتي الآن .

وأضاف:" العرض يشكل إمكانية الشراء بشكل نهائي ولكن الأمر متروك للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.



أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.