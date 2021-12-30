رسالة بمناسبة العام الجديد.. إنفانتينو يؤكد أهمية التكاتف والحوار في 2022

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفانتينو إلى التكاتف والحوار من أجل حماية مستقبل كرة القدم .

وأكد انفانتينو في كلمة وجهها لعائلة كرة القدم حول العالم بمناسبة العام الجديد " أينما كنتم ومهما كانت علاقتكم بلعبتنا الجميلة، أود أن أعرب عن تمنياتي لكم ولمن تحبون بعام جديد سعيد وأن تتحقق كافة أمانيكم وأحلامكم في 2022 التي ستشهد إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم".

وأضاف إنفانتينو أن أنظار العالم ستتوجه إلى قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين حيث ستقام فعاليات بطولة كأس العالم رقم 22 والنسخة الاولى منها في منطقة الشرق الاوسط.

وأوضح:"ستقام النهائيات هذا العام في عالم يعيش ظروف مختلفة عن التي كانت موجودة عند فوز فرنسا بكأس العالم الذي أقيم في موسكو قبل أربع سنوات ونعلم أن هذه المرحلة ستقدم الأمل الكبير والإلهام للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين عانوا من أوقات عصيبة خلال جائحة كورونا".

وتابع: "ستكون بطولة كأس العالم قطر 2022 مناسبة وفريدة حقًا لإعادة توحيد العالم مرة أخرى في الاحتفال بكرة القدم والتلاحم الاجتماعي وكلنا بحاجة إلى هذه البطولة!..كما ستقام بطولات الفيفا في المواعيد المقررة لها تحت شعار # الصحة في المقام الاول حيث تشهد الفترة المقبلة إقامة كأس العالم للأندية بدولة الامارات العربية المتحدة ، كأس العالم للسيدات تحت ٢٠ سنة في دولة كوستاريكا ، كأس العالم للسيدات تحت ١٧ سنة في الهند وبالطبع بطولة كأس العالم للرجال 2022 في قطر".

وقال: "وفي الوقت نفسه، نؤكد تعهدنا بمواصلة الوحدة والتضامن مع مجتمع كرة القدم بأكمله خلال عملنا اليومي كما نفعل مع "خطة الإنقاذ من جائحة كورونا" الخاصة بنا والتي كانت ضرورية لحماية كرة القدم في العديد من اتحاداتنا الأعضاء..إن كرة القدم تتمتع بالعديد من المستويات المختلفة ولكنها في الأساس نفس اللعبة: لعبة شعبية يمارسها الجميع في كل قارة، في كل منطقة، في كل بلد".

يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الهيئة الحاكمة الوحيدة التي تعتني باللعبة في العالم بأسره وتهتم به ، سنواصل العمل الجاد للوفاء بمهمة عدم تجاهل من يحتاجون إلينا والذين ليس لديهم صوت، مع حماية النمو الصحي للجميع وحركة كرة القدم العالمية.

نواصل السعي نحو جعل كرة القدم عالمية حقًا من خلال اللعبة ، حوكمة الشركات ، المسابقات والأحداث ومن خلال تطوير رياضتنا وتوسيع تأثيرها على الشباب والمجتمع الأوسع للرجال والنساء والفتيات والشباب.

متطلبات العصر

سيكون عام 2022 عام عمل، لكنه سيكون أيضًا عام حوار فالاتحاد الدولي لكرة القدم هيئة ديمقراطي وبالتعاون مع أصحاب المصلحة لدينا سوف نقوم بتخطيط مسار مستقبل كرة القدم، وجعل اللعبة تتماشى مع متطلبات العصر مع ضمان قدرتنا على تعزيز التنافسية العالمية.

للقيام بذلك، نعتمد على الوحدة الجماعية والقوة بين مجتمع كرة القدم من أجل ضمان أن يكون مستقبل رياضتنا مستدامًا عالميًا.

نحن نعتمد على الغالبية العظمى ممن يتطلعون إلى فرص جديدة ومثيرة لتطوير اللعبة والشعور بأنهم جزء حقيقي من مجتمع كرة القدم العالمي.

كما نعتمد أيضًا على من هم في القمة على مستوى اللعبة لتحقيق الوحدة والتضامن والذي بدونهما ستكون كرة القدم مهددة .

ونحن نشكرهم على مساهمتهم القيمة في زيادة شعبية اللعبة ونعتمد على دعمهم واحترامهم ورؤيتهم الاستراتيجية بينما نسعى جاهدين لاختتام المناقشات بنجاح حول إصلاح جدول المباريات الدولية.



سنعمل معًا من أجل الوحدة وتحقيق النفع للجميع..سيكون عام 2022 عامًا مميزًا لا يُنسى وأتمنى لكم كل التوفيق.