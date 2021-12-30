هل الإيمان بالأبراج حلال أم حرام؟.. وكيل الأوقاف سابقا يجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ترك، مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن الأبراج والفلك هو ادعاءات وليس علوم، مؤكدا أنه قائم على التخمين فقط وليس له أي أساس علمي.

وأضاف أحمد ترك، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من يؤمن بالأبراج والفلك هو حرام شرعا.

وتابع احمد ترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

كفر بما أنزل على محمد.

وأشار مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف سابقا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.



