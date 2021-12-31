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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. محافظ القاهرة يوجه بمراجعة أعمدة الإنارة حرصا على المواطنين

الطقس السيئ
الطقس السيئ

شدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين خاصة في موجة الطقس السيئ.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وأكد على تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

ورفعت محافظة القاهرة  درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية ، كما أكدت على وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم  بسبب منخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض  جوي على البحر المتوسط.

ومتوقع زيادة كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة  وسوف تكون أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وأمطار من خفيف لـ متوسطة على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد .

ويعتبر اليوم الجمعة يعتبر ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسوف تكون الامطار من متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد مع تساقط حبات البرد، كما تسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى.

 

القاهرة الإنارة اعمدة الانارة كابلات موجة الطقس السيئ

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