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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد أول إصدار من ريفان "R1S" الكهربائية.. صور

شاهد اول اصدار من
شاهد اول اصدار من ريفان "R1S" الكهربائية

كشفت شركة ريفان الامريكية عن بعض المعلومات الخاصة بأول نسخة من الايقونة  R1S، التي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، لكن مع قدرات متطورة تعتمد على منظومة العمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

المواصفات الفنية للسيارة ريفان R1S الكهربائية

 

تتسارع السيارة ريفان R1S من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني، حيث دعمت بـ 4 محركات كهربائية تعمل عبر نظام الدفع الكلي للعجلات، مع مدي سير يصل إلى 508 كيلومتر للشحنة الواحدة، وذلك وفقًا لاختبارات وكالة حماية البيئة الامريكية.

كما حصلت ايضا على نسخة اخري بمدى سير يقدر بـ 400 كيلومتر ولكن بسعر اقل، وتعتمد السيارة على تقنية الشحن السريع بالتيار المستمر يقدم مدى يصل إلى 225 كيلومتر في مدة زمنية قدها 20 دقيقة حتى 120 كيلووات.

وتأتي السيارة ريفان R1S الكهربائية بوزن كلي يقدر بـ 3,137 كيلوجرام، مع القدرة على القطر تصل إلى 3,493 كيلوجرام، بالإضافة إلى إمكانية مدهشة وهي خوض المسطحات المائية لعمق تقريبي يقدر بـ 1 متر، إلى جانب وحدات من الخلايا الأسطوانية بعدد 7,776 خلية طراز 2170، بسعة 360 امبير وجهد يتراوح بين 216 إلى 459 فولت.

ويذكر أن شركة ريفات صرحت بأنها تعمل على زيادة الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة سعيًا للإنتاج الكمي الكامل، كما قدمت الشركر لفريقها على كل العمل الشاق لتحقيق ذلك، مستكملة بأن ريفيان شركةٌ ناشئة للسيارات الكهربائية، ما يعني أنه ليس من السهل على الشركة إطلاق منتجاتها الأولى، خاصةً وأن ثلاث منتجات ستطلق في وقت واحد، الشاحنة الخفيفة R1T ، والمركبة رباعية الدفع R1S، إلى جانب الشاحنة ADV

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