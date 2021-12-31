يعتبرهم أطفاله .. رجل يخرج جثث الفتيات من القبور للإحتفاظ بها في منزله

ضجت وسائل الإعلام في روسيا بقضية فريدة من نوعها، فقد أثار مؤرخ روسي الجدل بعد إلقاء القبض عليه بسبب عثور الشرطة على جثث لأطفال و فتيات في منزله لأسباب غريبة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن مؤرخ روسي في العقد الخامس من عمره عثرت الشرطة على 26 جثة في منزله، و ألقت الشرطة القبض عليه بسبب سرقته الجثث من قبورها.



و بحسب ما ورد في التحقيقات فإن المحققين أشاروا إلى أن ذلك الشخص لا يمكن معاقبته بالسجن، و قاموا بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية و ذلك بعدما اعترف أنه بالفعل قام بالنبش في القبور و إخراج الجثث .



عثرت الشرطة على جثث لفتيات و أطفال في منزل ذلك الرجل حين ألقت القبض عليه، و الغريب في الأمر أن الرجل اعترف بالفعل أنه كان يسرق تلك الجثث من قبورها و قام بشراء كتب عن التحنيط .



جدير بالذكر أن الغريب في الأمر أن الرجل اعترف بالفعل انه أخرج الجثث من القبور بهدف وضع الجثث في منزله ليؤنسوا وحدته، بل و الأغرب في التحقيقات أنه كان يتعامل بالفعل معهم على أساس أنهم أبنائه و كان يقوم بإلتقاط الصور معهم و مشاهدة الأفلام برفقتهم في السهرات .