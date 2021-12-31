عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يعتبرهم أطفاله .. رجل يخرج جثث الفتيات من القبور للإحتفاظ بها في منزله

صدى البلد

ضجت وسائل الإعلام في روسيا بقضية فريدة من نوعها، فقد أثار مؤرخ روسي الجدل بعد إلقاء القبض عليه بسبب عثور الشرطة على جثث لأطفال و فتيات في منزله لأسباب غريبة . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن مؤرخ روسي في العقد الخامس من عمره عثرت الشرطة على 26 جثة في منزله، و ألقت الشرطة القبض عليه بسبب سرقته الجثث من قبورها. 

txt

نبش القبور وأخرج رفات الموتى..السجن عامين لتربي ومساعده وغرامة 50 ألفا بالغربية

txt

بدون إصابات.. العثور على جثة شاب داخل منزله في أبو النمرس


و بحسب ما ورد في التحقيقات فإن المحققين أشاروا إلى أن ذلك الشخص لا يمكن معاقبته بالسجن، و قاموا بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية و ذلك بعدما اعترف أنه بالفعل قام بالنبش في القبور و إخراج الجثث . 


عثرت الشرطة على جثث لفتيات و أطفال في منزل ذلك الرجل حين ألقت القبض عليه، و الغريب في الأمر أن الرجل اعترف بالفعل أنه كان يسرق تلك الجثث من قبورها و قام بشراء كتب عن التحنيط .


جدير بالذكر أن الغريب في الأمر أن الرجل اعترف بالفعل انه أخرج الجثث من القبور بهدف وضع الجثث في منزله ليؤنسوا وحدته، بل و الأغرب في التحقيقات أنه كان يتعامل بالفعل معهم على أساس أنهم أبنائه و كان يقوم بإلتقاط الصور معهم و مشاهدة الأفلام برفقتهم في السهرات .

وسائل الإعلام قضية مؤرخ روسي الشرطة فتيات أطفال

ترشيحاتنا

هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| الحوثيون يستهدفون السعودية من اليمن واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

شابة في غيبوبة ليلة الزفاف لهذا السبب

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021.. ماذا قدمت وزارة الخارجية للمصريين في الخارج؟

أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف عن إصدار جديد من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ