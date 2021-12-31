دكتور العلاج الطبيعي.. أنغام تكشف عن طقوس وأسرار لأول مرة.. فيديو

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

وكشفت "أنغام"، عن أقصر وقت قدمت فيه أغنية، قائله: "أغنية "أنا سانده عليك"، معقبه: "قرفتها حلوة".

وأوضحت أن الموزع الموسيقي طارق مدكور انتهى من الأغنية في وقت قياسي وهو 4 أو 5 أيام وذلك على غير عادته لأنه يأخذ وقتا طويلا في عمل الأغاني.



وتحدثت "أنغام"، عن عيوبها الشخصية، قائله أنها خجولة جدا في حياتها، وذلك على الرغم من الأغاني التي تقدمها، لافته إلى أن أكثر دكتور تذهب إليه هو دكتور العلاج الطبيعي.

كما كشفت عن طقوسها قبل الحفلات قائلة: "أسكت ولا أتحدث كثيرا مع الناس وأكل قليل وأتناول أشياء لا تنفخ المعدة أو تتعبها".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.