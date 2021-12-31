من 8 لـ16 يناير.. مصر تنظم المهرجان العالمي للقفز بالمظلات في شرم الشيخ| فيديو

تنظم الدولة المصرية مهرجان القفز بالمظلات «skydive pharaoh» الذي يقام بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان العالمي لـ القفز بالمظلات «skydive pharaoh» في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 16 يناير المقبل، حيث يؤثر مهرجان القفز بالمظلات على تنشيط السياحة فضلا عن البطولات والأحداث الرياضية.

وتهدف هذه المهرجانات والأحداث والفعاليات الرياضية الدولية التي تقام بمصر في الترويج لما تشهده الدولة من استقرار وإنجازات على مختلف الأصعدة، وهو ما يساهم في تكوين الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مختلف الدول من خلال ما يتناقله أبناء تلك الدول المشاركون في الأحداث المقامة بمصر من انطباعات ولقطات وثائقية عن الإمكانيات والحضارة العريقة التي تتميز بها.

وقال أحد مسئولي المهرجان، خلال التقرير المصور: "انصحكم بالتسجيل والسفر وهناك اشياء جديدة، وهذا المهرجان يعني حجم التغيير الذي تم في البلاد للأفضل".