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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: السيسي لو يقدر يجيب حتة من السما للناس هيعمل كده.. وتحذير من الأرصاد لطقس ليلة رأس السنة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: السيسي لو يقدر يجيب حتة من السما للناس هيعمل كده..فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه “احنا بنتعب لما نروح ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروعات”، مؤكدا أن الرئيس قائد  لا يعرف الملل ولا الكلل ولا التعب.

 

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة
قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي  بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم  بسبب منخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض  جوي على البحر المتوسط.

 

«لو مت كلموا مجدي يعقوب يجي ياخد قلبي».. عالم أوصى بالتبرع بأعضائه
قال الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، إن أحد العلماء في إنجلترا أوصى بالتبرع بقلبه بعد وفاته، وكتب على صدره «لو مت كلموا مجدي يعقوب يجي بسرعة ياخد قلبي»، وهذا العالم تعرض لحادث وبعدها نقل إلى المستشفى والأطباء تفاجأوا برسمة الوصية على صدره.

 

أنغام: أول أجر كان 70 جنيها وسأعتزل الفن في هذه الحالة 
كشفت المطربة أنغام عند أول إجر تقاضته، وسبب قد يؤدى إلى إعتزالها الفن والغناء.


محمود الليثي: لم أتزوج صافيناز وعمري ما شربت سيجارة
قال المطرب محمود الليثي، إنه لا يشرب الخمور مطلقا، مضيفا "عمري ما شربت سيجارة ولو معنديش إجازة بروح الاستوديو ولو معنديش شغل برجع بيتي لمراتي".


بعد 65 عامًا.. كشف وثائق سرية عن العدوان الثلاثي| شاهد
أذاعت عدد من القنوات الفضائية الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «العدوان الثلاثي»، وتضمن الفيلم الوثائقي وثائق سرية يتم كشفها لأول مرة بعد 65 عامًا من العدوان الثلاثي، وكيفة خروج الزعيم جمال عبد الناصر بالقاهرة منتصرة.


بسبب الطقس.. "الأوقاف": مدة خطبة الجمعة 10 دقايق.. والمخالف سيتعرض للمسائلة
قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن خطبة الجمعة لا تتجاوز الـ10 دقائق بسبب أزمة كورونا


مفيد فوزي: كنت مهاجر كندا وبعت الشقة والعربية وتراجعت بسبب الرئيس السيسي|فيديو
قال الإعلامي مفيد فوزي، “كل سنة وانت طيب يا مصري يا اصيل ياللى طالع من نبت الأرض المصرية ومن سواعد مصرية بتخدم البلد، كل سنة يا مصري يا طيب الأصل وأنت عايش في خير وأمان”.

 

السبب الضوابط والاشتراطات.. شركات السياحة ترفع أسعار الحج والعمرة ..فيديو
كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة تفاصيل اعتماد ضوابط إجراء العمرة للمصريين لموسم عام 1443 هـ.

 

اخبار التوك شو مصطفى بكري السيسي الطقس الأرصاد

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