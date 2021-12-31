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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب فى منزل بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

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تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من طابقين دون إصابات بشرية.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقامت بالدفع بسيارات إطفاء والتمكن من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

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من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بالدفع بسيارتين إسعاف لموقع الحادث.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وحصر تلفيات الحريق.

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