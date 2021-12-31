هطول أمطار متقطعة وهبوب رياح على مناطق شمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من يوم الجمعة إلى هطول أمطار متقطعة "ما بين خفيفة ومتوسطة" ، وهبوب رياح باردة مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المحافظة مع انتشار الغيوم والسحب في سيناء المحافظة .

وقد أثرت حالة الجو نسبيا على حركة المواطنين في الشوارع والأسواق بالمدن الرئيسية، حيث التزم المواطنون منازلهم خشية تزايد هطول الأمطار .

وفي نفس السياق، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حالة الطوارئ للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، هطول الأمطار واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.



توزيع المعدات

حيث وجه اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد حاليا.

كما شدد علي توزيع المعدات و الاطقم الفنية صباح الجمعة في الميادين و التمركزات بالمدن طبقاً لخطة الطوارئ و الأزمات بالشركة لرفع تجمعات المياه بمدن المحافظة خاصة مدينة العريش بالتعاون مجالس المدن .

و أكد علي استعداد الشركة لمواجهة موسم الأمطار، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، التى تشهدها المحافظة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وأكد على توافر المولدات الإحتياطية (الديزل) بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات وشفاطات وسيارات كسح المياه التعامل الفورى مع أى تجمعات.



