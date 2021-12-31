أكثر النجاحات.. رنا رئيس عن 2021: سنة العوض.. فيديو

قدم الإعلامي رامي رضوان، سهرة خاصة في برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع مجموعة من النجوم الشباب اللي تميزوا في أعمالهم الفنية خلال 2021.



وكشفت الفنانة "رنا رئيس"، عن رأيها في عام 2021: "2021 سنة وحشة جدا عليا فقدت بابايا وجدي في أول السنة، وجالي كورونا وعملت الزايدة، وحصلي كوارث، لكن أنا بسميها سنة العوض، ربنا بيعوضني عن حاجات كثيرة حصلت".

وأضافت: "كان فيه نجاحات كثيرة في سنة 2021، وهي تعتبر سنة نصف حلو ونصف وحش، لكن الحاجه الحلوه تعتبر عوض ربنا ليا".

وتابعت: "من أكثر النجاحات اللي حققتها تعتبر في سنة 2021، لذلك أنا بسميها سنة العوض".