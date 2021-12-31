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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تستعد لخطف لجنة الحكام بهذه الطريقة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة انه من المنتظر أن تعتمد رابطة الأندية أجور الحكام في مسابقة كأس الرابطة بناء على طلب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وتكون مقاربة جدا من أجور الحكام في الدوري الممتاز، وهو ما كان قد طالب به عصام عبدالفتاح رابطة الأندية، وهو إعطاء الحكام نفس بدلاتهم في مباريات الدوري الممتاز" .

وأضاف شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "تسعي رابطة الأندية لخطف لجنة الحكام والسيطرة عليها خلال الفترة المقبلة وخطفها من سيطرة اتحاد الكرة" .

وأوضح: "يحصل الحكام في الممتاز على أجور كالتالي:
حكم ساحة 7 آلاف جنيه.
حكم مساعد 5 آلاف جنيه
حكم فيديو 5 آلاف جنيه.
حكم رابع 5 آلاف جنيه.
مساعد فيديو 3500 جنيه.

اتحاد الكرة رابطة الأندية لجنة الحكام عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام كأس الرابطة الدوري

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