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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن تفاصيل إعارة كهربا للدوري التركي وموقف النادي الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الأهلي وافق على رحيل كهربا للإعارة لنادي هاتاي آسبور التركي مقابل ٨٠٠ ألف دولار خاصة عقب الاتفاق مع اللاعب .

وأضاف أن الأهلي وافق علي العرض من أجل مصلحة اللاعب في ظل عدم مشاركته مطلقا تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مشددا أن اللاعب مستواه في تطور مستمر ولكن علاقته سيئة بالمدرب .

وتابع الأهلي حريص على مصلحة كهربا لذلك وافق على العرض من أجل أن يعود للمشاركة مرة أخرى. 

وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً تركياً لإستعارة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم .

وقال مصدر بالأهلي أنهم بالفعل تلقوا عرضاً لإستعارة اللاعب حتي نهاية الموسم ولكن لم يتم دراسته حتي الآن .

وأضاف:" العرض يشكل إمكانية الشراء بشكل نهائي ولكن الأمر متروك للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.

أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

أون تايم سبورت بيتسو موسيماني احمد شوبير كهربا منتخب موسيمانى دولار

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