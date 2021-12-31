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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يعلق على ضم مروان حمدي لمنتخب مصر.. شاهد

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد علي ضم اللاعب مروان حمدي، إلى قائمة منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي “تويتر”. 

 

وكتب إبراهيم سعيد، في تويتة له: “طالما كيروش ضم مروان حمدي  ليه  مضمش مصطفي فتحي عشان هو لاعب محلي بجدارة والاتنين لا يصلحوا لمنتخب مصر”. 

 

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لخوض منافسات الأمم الإفريقية والتي ضمت 25 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وأحمد حجازي وأكرم توفيق وعمر كمال ومحمود الونش وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح وحمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور ومحمد النني وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد شريف.

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كل من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي.

 

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