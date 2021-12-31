نجم مانشستر سيتي يتعرض للاعتداء والسرقة ..تفاصيل

كشف جواو كانسيلو نجم فريق مانشستر سيتي عن تفاصيل تعرضه لاعتداء كبير من قبل ٤ أشخاص بهدف سرقته .

واكد كانسيلو في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” أنهوتعرص باعتداء من قبل ٤ أشخاص من أجل سرقته وعند محاولته الدفاع عن أسرته المكونه من شريكته دانييلا ماتشادو وابنته أليسيا البالغة من العمر عامين تعرض للضرب في وجهه مما أصاب بجرح كبير .

وتابع أن هؤلاء الأشخاص نجحوا في سرقه مجوهراته .



وكتب كانسيلو: "للأسف تعرضت اليوم للاعتداء من قبل 4 جبناء آذوني وحاولوا إيذاء أسرتي، عندما تحاول المقاومة هذا ما يحدث، لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي بهذه الحالة".



وأضاف: "لا أعرف كيف يوجد أناس بهذا القدر من اللؤم، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي ولحسن الحظ هم جميعا على ما يرام، وبعد الكثير من العقبات في حياتي، هذه مجرد عقبة أخرى سأتغلب عليها بحزم وقوة، كما هو الحال دائما".



وانضم كانسيلو إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس عام 2019 ولعب معه 101 مباراة في جميع المسابقات.