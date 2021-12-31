حسام حسن ومحمود وحيد يرغبان في الرحيل عن الأهلي لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز اللاعبين الراغبين في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن محمود وحيد نجم الفريق يرغب في الرحيل عن الاهلي في ظل عدم مشاركته بشكل اساسي منذ انضمامه للفريق خاصة عقب اصابة عمرو السوليه وإصرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق علي عدم مشاركته.

واضاف شوبير أن حسام حسن يرغب في الرحيل ايضا وتحدث مع مسؤولي الأهلي في رغبته في الرحيل من أجل أن يشارك بشكل أساسي مشددا أن حسام حسن منذ انضمامه لم يشارك مع الفريق أساسيا.

وتابع أن حسام حسن لديه طموحات كبيره في الانضمام للمنتخب الاول والمشاركه أساسي من أجل تطوبر ادائه حيث انه يري ان بقائه علي دكه البدلاء يضر بمستقبله الكروي كثيرا .

وأكمل أن حسام حسن انضم للأهلي بموافقة موسيماني وبمقابل مادي ضخم لذلك فغيابه عن المشاركة امر مثير للدهشة.

تعرف على موعد سفر المنتخب التونسي إلى الكاميرون للمشاركة في أمم أفريقيا



أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس ،عن تحديد موعد سفر بعثة المنتخب إلى الكاميرون يوم السادس من يناير المقبل وذلك للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا.

كما أعلن الاتحاد عن خوض المنتخب التونسي لمباراة ودية يوم السابع من يناير ضد منتخب سيراليون.

وكان المدرب المنذر الكبير أعلن اليوم عن قائمة لاعبي المنتخب المشاركة في النهائيات وضمت 28 لاعبا من بينهم 20 لاعبا محترفا.

وغاب عن القائمة بالخصوص لاعب الدحيل القطري الفرجاني ساسي ولاعب أبها السعودي سعد بقير ولاعب ساليرنيتانا الايطالي وجدي كشريدة، وهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لغياب حارس مرمى الأفريقي التونسي معز حسن.

وتلعب تونس حاملة اللقب عام 2004، ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا. وتخوض أولى مبارياتها مع موريتانيا يوم 12 يناير.