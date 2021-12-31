أحمد سمير: مأساتي مع الزمالك تجعلني أفضل الانتقال للأهلي

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه يرحب بالانتقال للنادي الأهلي لأنه عانى في الزمالك طوال مشواره ولم يجد سوى الصعوبات قائلا: "اللي شوفته في الزمالك يخليني أفضل الأهلي، مش تقليل من الزمالك أو جماهيره، بس إحساس صعب جوايا من اللي شوفته".



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "بعد انتقالي للمصري قضيت فترة وبعد رحيلي حاول الزمالك استعادتي لكني أغلقت هاتفي ولم أرد على الهاتف".



وواصل سمير: "تجربتي في دجلة كان السبب فيها ميدو، وبعد رحيله تولى طارق العشري المسئولية فقررت الرحيل لنادي الاتحاد السكندري، وانتقلت بعدها لطلائع الجيش".



وتابع لاعب طلائع الجيش: "طلائع الجيش فريق يقدرني ويثق في قدراتي، وانسجمت مع الفريق بقوة وألعب منذ أربع سنوات بشكل أساسي".