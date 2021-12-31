أحمد سمير: تعرضت للظلم في ناشئي الزمالك

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه تعرض للظلم في ناشئين نادي الزمالك موضحا أن كل مدربي الناشئين في الزمالك استبعدوني من المشاركة بسبب ضعف البنيان الجسدي.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "بعد عودتي للزمالك تكرر الظلم، لم أجد من يساعدني أو يدعمني حتى في أفضل فتراتي الفنية".



وواصل سمير: "كنت أجلس احتياطيا لزميلي حمادة طلبة، رغم أن الأخير لم يكن ظهير أيسر في الأساس".



وتابع لاعب طلائع الجيش: "عقدي مع الزمالك كان خمس سنوات، وبعد مباراة التتويج بالدوري و استلام الدرع أمام وادي دجلة، النادي أبلغنا أن بعض اللاعبين سيحصلون على إجازات، وفوجئت برفع اسمي من القائمة خلال الإجازة".