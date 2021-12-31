عصام عبد الفتاح: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي خطأ وهذا موقفي من الاستمرار في منصبي

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري أنه تم إيقاف عدد من الحكام خلال الفترة الماضية بسبب الأداء السيئ في تقنية الفار، مشددا أن هذا أمر يعلنه لأول مرة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة "أون تايم سبورت" أن حكم الساحة، قد يكون ضحية لـ حكم الفيديو حيث إن الحكام تتعرض لضغط شديد خلال المباريات بسبب جماهيرية بعض الأندية الكبرى.

وتابع أن هناك أحد الحكام رفض طلب تقنية الفيديو في مراجعة ركلة جزاء واضحة عقب لمس الكرة داخل منطقة الجزاء مشددا أنه أمر مرفوض بكل تأكيد.



وتابع أن ضربة الجزاء لـ الزمالك أمام إنبي خاطئة، خاصة وأنه خطأ على مهاجم الزمالك مشددا أن عدم تدخل حكم الفيديو لإلغائها “ من الممكن أن تكون وجهة نظره أن اللعبة فيها وعليها ”.

وأضاف أن المسؤولية تقع على الجميع فيما وصل إليه التحكيم المصري خاصة وأن هناك ضغطا متواصل على الحكام من الجماهير والإعلام.

وعن موقفه النهائي من الاستمرار في منصبه عقب انتخاب مجلس جديد فأكد أن “ لكل حدث حديث ” مشددا أن المناخ صعب للغاية والتحكيم أصبح في وضع سيىء .

وتابع أن الاتحاد سيكون له مطلق الحرية في اختيار الشخص المناسب في منصب رئيس لجنة الحكام.

