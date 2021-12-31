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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش حسيبه لو حبطل كوره .. تعليق ناري من شوبير على اعتداء لاعب منشية ناصر على حكم المباراة

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على واقعة اعتداء محمد صبري لاعب فريق منشية ناصر علي كريم يسري حكم مباراة الفريق .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن كريم يسري قرر رفع البطاقة الصفراء لـ صبري خلال المباراة ليقوم اللاعب بالاعتداء بالضرب على الحكم مشددا أنه حتي عقب ابعاد اللاعب عن الحكم أصر على الاعتداء عليه مرة أخرى.

وأضاف شوبير أنه ما حدث يعكس صورة قاتمة للغاية مشددا أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرار حاسم بشطب اللاعب .

وتابع شوبير قائلا: “ والله انا لو مكان الحكم ما حسيبه حتي لو حبطل تحكيم فيها ”.

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أحمد سمير: تعرضت للظلم في ناشئي الزمالك

الزمالك يقرر التضحية بالونش للتجديد لـ أشرف بن شرقي ..تفاصيل
 

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أي عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الإلتزامات على النادي".

وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc:  يرغب مسئولو الزمالك في إعارة الونش والاستفادة من المقابل المادي في التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ودفع مقدم التعاقد له وباقي مستحقاته المتأخرة وهو ما يصل إلى مليون دولار".


وأكد أن مسئولي  الزمالك طلبوا بشكل واضح من وكيل الونش جلب أي عرض للاعب والموافقة عليه في يناير بشرط أن يكون بمقابل مادي كبير".

 

وتابع: "إدارة الزمالك غير قلقة على المستوى الدفاعي بسبب تواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني بجانب رغبتهم في إعادة محمد عبد السلام المعار لصفوف الاتحاد السكندري".

 

الأهلى الزمالك الاتحاد السكندري احمد شوبير محمود الونش وكيل الونش أشرف بن شرقي

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