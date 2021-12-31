أحمد سمير: علاء عبد العال رفض انتقالي لمارسيليا ووعدني بعرض أفضل

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه تلقى عرضا لفترة معايشة في مارسيليا الفرنسي بعد بطولة منتخب الشباب عام 2013، موضحا أنه كان لاعبا في الداخلية ووقتها علاء عبد العال المدير الفني رفض خروجي للمعايشة.

وأضاف سمير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "طلبت من علاء عبد العال الموافقة على قضاء فترة معايشة في مارسيليا، لكنه قال لي انتظر بعد كأس العالم للشباب سيأتيك عرض أفضل".

وواصل سمير: "مسئولو مارسيليا حضروا للقاهرة في 2013 للتفاوض الرسمي معي، وتلقيت عرضا بعدها من نادي ميونخ 1886 والداخلية رفض أيضا رحيلي مفضلا انتقالي للزمالك".

وتابع لاعب طلائع الجيش: "كان حلمي الاحتراف الأوروبي، الانتقال من فريق إلى فريق أخر داخل أوروبا سهل، عكس انتقال اللاعبين مصر إلى أوروبا".