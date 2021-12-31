عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن رانيا فريد شوقي وهنا  الزاهد  وانغام ورنا رئيس و أم كلثوم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها.

 

كورونا هتنتهي .. رانيا فريد شوقي تكشف عن توقعاتها وأحلامها في العام الجديد

 

كشفت النجمة رانيا فريد شوقي عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد والصعوبات التي واجهتها في عام 2021.

 

أصعب لحظات العام .. هنا الزاهد تكشف أسوأ الأوقات في عام ٢٠٢١

 

كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها  وأحلامهافي العام الجديد .

 

رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب

 

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن مثلها الأعلى من الفنانات في التمثيل.

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي

 

تداولت الصحف والمواقع في السنوات الماضية أن عيد ميلاد الفنانة القديرة أم كلثوم كان يحل اليوم في 31 ديسمبر من كل عام إلا أن حفيدها فاجئ الجميع بأسرار لأول مرة في حياة كوكب الشرق حيث  أن السيدة ام كلثوم كان اسمها الحقيقي أم كلثوم  وليس فاطمة كما أشيع كما أن موعد مولدها كان في الرابع من شهر مايو وليس في شهر ديسمبر .

 

في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب

 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان عمرو مصطفى  فهو من مواليد 31 ديسمبر عام 1979، وظهرت موهبته مبكرا، وقام فى طفولته بتلحين القصائد الموجودة بكتاب اللغة العربية، وخلال فترة دراسته بكلية الحقوق قدم لحن بعنوان "جامعتنا"، وفاز بلقب "أفضل ملحن فى الجامعة" بعد تلحين أغنية لفلسطين.

 

دينا فؤاد تتحدث عن أفضل وأسوأ لحظات حياتها في عام ٢٠٢١ "خاص"

 

كشفت النجمة دينا فؤاد في تصريح خاص لصدى البلد عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.

وقالت: "أتمني من الله أن  يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا  الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

أنغام: سأعتزل الغناء في حالة واحدة

 

حلت المطربة أنغام ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "ON"، حيث عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته المطربة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية "جدو علي" الشهيرة.

 

رانيا فريد شوقي هنا الزاهد ام كلثوم عمرو مصطفى دينا فؤاد أنغام

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تتحدث عن أفضل وأسوأ لحظات حياتها في عام ٢٠٢١ "خاص"

في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي

ريهام عبد الغفور تكشف عن أفضل وأسوء لحظات حياتها في عام 2021

حلم حياتي تحقق.. رنا رئيس تتحدث عن تعاونها مع ماجد الكدواني

الراقصة هندية تفتح النار على حلمي بكر: متنمر وتسبب في وقف برنامجي

إليسا تصل الإمارات استعدادا لحفلها الغنائي في رأس السنة.. فيديو

بلوك وحذفت صورهم.. رد ناري من طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهم

ترشيحاتنا

هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| الحوثيون يستهدفون السعودية من اليمن واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

شابة في غيبوبة ليلة الزفاف لهذا السبب

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021.. ماذا قدمت وزارة الخارجية للمصريين في الخارج؟

أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف عن إصدار جديد من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ