أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد وانغام ورنا رئيس و أم كلثوم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها.

كشفت النجمة رانيا فريد شوقي عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد والصعوبات التي واجهتها في عام 2021.

كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها وأحلامهافي العام الجديد .

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن مثلها الأعلى من الفنانات في التمثيل.

تداولت الصحف والمواقع في السنوات الماضية أن عيد ميلاد الفنانة القديرة أم كلثوم كان يحل اليوم في 31 ديسمبر من كل عام إلا أن حفيدها فاجئ الجميع بأسرار لأول مرة في حياة كوكب الشرق حيث أن السيدة ام كلثوم كان اسمها الحقيقي أم كلثوم وليس فاطمة كما أشيع كما أن موعد مولدها كان في الرابع من شهر مايو وليس في شهر ديسمبر .

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان عمرو مصطفى فهو من مواليد 31 ديسمبر عام 1979، وظهرت موهبته مبكرا، وقام فى طفولته بتلحين القصائد الموجودة بكتاب اللغة العربية، وخلال فترة دراسته بكلية الحقوق قدم لحن بعنوان "جامعتنا"، وفاز بلقب "أفضل ملحن فى الجامعة" بعد تلحين أغنية لفلسطين.

كشفت النجمة دينا فؤاد في تصريح خاص لصدى البلد عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.

وقالت: "أتمني من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".

حلت المطربة أنغام ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "ON"، حيث عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته المطربة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية "جدو علي" الشهيرة.