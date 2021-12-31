أخبار الفن.. رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد تكشفان أصعب لحظاتهما في 2021 وسر منديل أم كلثوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن رانيا فريد شوقي وهنا الزاهد وانغام ورنا رئيس و أم كلثوم، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها.
كورونا هتنتهي .. رانيا فريد شوقي تكشف عن توقعاتها وأحلامها في العام الجديد
كشفت النجمة رانيا فريد شوقي عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد والصعوبات التي واجهتها في عام 2021.
أصعب لحظات العام .. هنا الزاهد تكشف أسوأ الأوقات في عام ٢٠٢١
كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها وأحلامهافي العام الجديد .
رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب
كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن مثلها الأعلى من الفنانات في التمثيل.
كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي
تداولت الصحف والمواقع في السنوات الماضية أن عيد ميلاد الفنانة القديرة أم كلثوم كان يحل اليوم في 31 ديسمبر من كل عام إلا أن حفيدها فاجئ الجميع بأسرار لأول مرة في حياة كوكب الشرق حيث أن السيدة ام كلثوم كان اسمها الحقيقي أم كلثوم وليس فاطمة كما أشيع كما أن موعد مولدها كان في الرابع من شهر مايو وليس في شهر ديسمبر .
في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان عمرو مصطفى فهو من مواليد 31 ديسمبر عام 1979، وظهرت موهبته مبكرا، وقام فى طفولته بتلحين القصائد الموجودة بكتاب اللغة العربية، وخلال فترة دراسته بكلية الحقوق قدم لحن بعنوان "جامعتنا"، وفاز بلقب "أفضل ملحن فى الجامعة" بعد تلحين أغنية لفلسطين.
دينا فؤاد تتحدث عن أفضل وأسوأ لحظات حياتها في عام ٢٠٢١ "خاص"
كشفت النجمة دينا فؤاد في تصريح خاص لصدى البلد عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد.
وقالت: "أتمني من الله أن يرفع عنا البلاء وينتهي فيروس كورونا الذي أفقدنا الكثير من أحبابنا".
أنغام: سأعتزل الغناء في حالة واحدة
حلت المطربة أنغام ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "ON"، حيث عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته المطربة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية "جدو علي" الشهيرة.