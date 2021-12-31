مدربين على ما تُفرج .. "رضا عبدالعال" يهاجم كيروش وكارتيرون وموسيماني

انتقد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، الثلاثي موسيماني وكارتيرون وكيروش موضحا بأن الثلاثي "مدربين على ما تفرج".

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "ten": "موسيماني لا يملك فكر فني على الاطلاق وهو ما ظهر خلال المباراة الاخيرة أمام فيوتشر وادار اللقاء بطريقة عشوائية، وأحمد عبدالقادر مكسب كبير للقلعة الحمراء".

وأضاف: "كارتيرون لم يقنعني وايضا كيروش وهما لا يستحقان التقييم ولم يصنعوا اى شيبؤ سواء الفرنسي مع الزمالك او البرتغالي مع منتخب مصر".

عبد العال: الأهلى فاز بالبطولات فى 2021 ب"الحظ"

أكد رضا عبد العال أن بطولات القلعة الحمراء خلال عام 2021 فاز بها جميعا بالحظ مع بيتسو موسيماني.

وقال عبد العال : "ما استغربه من موسيماني هو طريقة لعبه وخاصة الدفع بثلاثي فى وسط الملعب، وهو السبب فى المستوي السييء الذى ظهر به حسين الشحات ويجب عدم مشاركته وجلوسه على دكة البدلاء".

وأضاف: "موسيماني مدرب محظوظ وفاز بالبطولات مع النادي الاهلى بالحظ وليس الإمكانيات الفنية".