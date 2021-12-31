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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وبوتين

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير:

المجلس العسكري في مالي: العودة للحكم المدني قد تستغرق 5 سنوات
قالت حكومة مالي الخاضعة للجيش في أعقاب "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر 4 أيام، إن البلاد قد تستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
 

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي
تداولت الصحف والمواقع في السنوات الماضية أن عيد ميلاد الفنانة القديرة أم كلثوم كان يحل اليوم في 31 ديسمبر من كل عام إلا أن حفيدها فاجئ الجميع بأسرار لأول مرة في حياة كوكب الشرق حيث  أن السيدة ام كلثوم كان اسمها الحقيقي أم كلثوم  وليس فاطمة كما أشيع كما أن موعد مولدها كان في الرابع من شهر مايو وليس في شهر ديسمبر .

إبراهيم سعيد يعلق على ضم مروان حمدي لمنتخب مصر.. شاهد
علق إبراهيم سعيد علي ضم اللاعب مروان حمدي، إلى قائمة منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي “تويتر”. 

تركي آل الشيخ يطمئن المتابعين على حالته الصحية
نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.  

شوبير يعلن تفاصيل إعارة كهربا للدوري التركي وموقف النادي الأهلي
كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
 

الأهلى يعترض على انضمام السولية لمنتخب مصر
قال الاعلامي  محمد شبانة :"النادي الأهلي مندهش من قرار كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من ضم لاعبه عمرو السولية إلى صفوف المنتخب رغم إصابته التي تستغرق وقت لعودته".


البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن وبوتين
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الضمانات الأمنية المطلوبة.

الزمالك يقرر التضحية بالونش للتجديد لـ أشرف بن شرقي ..تفاصيل
أكد الاعلامي محمد شبانة  أن هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أي عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الإلتزامات على النادي".

 

الصحة: تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 32 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 320024 حتى اليوم.

مدربين على ما تُفرج .. "رضا عبدالعال" يهاجم كيروش وكارتيرون وموسيماني
انتقد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، الثلاثي موسيماني وكارتيرون وكيروش موضحا بأن الثلاثي "مدربين على ما تفرج".

تركي آل الشيخ يستقبل هدية من طفل سعودي في أمريكا.. شاهد
استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هدية من طفل سعودي أثناء إقامته في أمريكا، وشارك تركي آل الشيخ صورة للهدية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.  

 

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