أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف عن إصدار جديد من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت آبل Apple، هذا الأسبوع عن إصدار محدود من سماعاتها اللاسلكية Beats Studio Buds، احتفالا بالعام الجديد 2022.

أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال الشهر الماضي، عن إصدار أكثر تميزا من هاتفها القابل للطي Mate X2 الذي يتميز بطبقة خلفية مصنوعة من الجلد بألوان مميزة.

أعلنت شركة تكنو Tecno، إطلاق هاتفها الذكي الجديد يسمى Spark 8 Pro، والذي يعد واحدا من أرخص هواتف أندرويد لعام 2022.

لأول مرة في العالم، شارك رجل مشلول تغريدة على موقع تويتر عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع شريحة كمبيوتر صغيرة في دماغه بحجم مشبك الورق.

تشير أحدث التقارير إلى خطة شركة شاومي لإطلاق طراز جديد من سلسلة ريدمي نوت 11، حيث ظهر هاتف Redmi Note 11S على بعض المواقع تمهيدا للإعلان عنه قريبا.