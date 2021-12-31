أخبار التكنولوجيا| تكنو تطلق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة.. تسريبات تكشف عن إصدار جديد من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
تعمل مع هواتف أندرويد.. آبل تحتفل بالعام الجديد بسماعة لاسلكية مميزة
كشفت آبل Apple، هذا الأسبوع عن إصدار محدود من سماعاتها اللاسلكية Beats Studio Buds، احتفالا بالعام الجديد 2022.
تجاوز 48 ألف جنيه .. هواوي تبيع إصدارا خاصا من هاتفها الخارق
أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال الشهر الماضي، عن إصدار أكثر تميزا من هاتفها القابل للطي Mate X2 الذي يتميز بطبقة خلفية مصنوعة من الجلد بألوان مميزة.
Tecno تعلن إطلاق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة
أعلنت شركة تكنو Tecno، إطلاق هاتفها الذكي الجديد يسمى Spark 8 Pro، والذي يعد واحدا من أرخص هواتف أندرويد لعام 2022.
لأول مرة في العالم .. رجل مشلول يشارك تغريدة على تويتر باستخدام دماغه فقط
لأول مرة في العالم، شارك رجل مشلول تغريدة على موقع تويتر عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع شريحة كمبيوتر صغيرة في دماغه بحجم مشبك الورق.
تسريبات تكشف إصدارا جديدا من سلسلة شاومي REDMI NOTE 11
تشير أحدث التقارير إلى خطة شركة شاومي لإطلاق طراز جديد من سلسلة ريدمي نوت 11، حيث ظهر هاتف Redmi Note 11S على بعض المواقع تمهيدا للإعلان عنه قريبا.