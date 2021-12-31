تعيين 2700 شاب وتحرير 200 محضر لمنشآت مخالفة بالقليوبية

منهم 31 "قادرون باختلاف"

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2698 شابا، من بينهم 31 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7133 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 634 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال سعفان إنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، و 5 منح وفاة أحد الأقارب لـ 5 عمال ، ومنحة وفاة عامل ، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ 6 عمال ، بإجمالى 77 ألف جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21826 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2420 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2395 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 28 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، فضلاً عن استخراج وتجديد ترخصين عمل للأجانب .

كما قامت المديرية بالتفتيش العمالي وعلاقات العمل على 674 منشأة دوريا، وعمل 38 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 201 محضرا ، كما تم التفتيش على 29 منشأة يعمل بها 65 طفلا ، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضر فوري لمنشأة مخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 337 محضرًا للمنشآت المخالفة ، واسفر عن تحرير 192 محضر، وتم عقد 15 ندوة توعية ، كما تم بحث 66 شكوى .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 282 شكوى، تم تسوية 22 منها ودياً ، وإحالة 46 للقضاء ، وحفظ 33 شكوى ، ومازالت هناك 181 شكوى تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن فض إضراب لـ 77 عاملا من العاملين بشركة النهضة للكارتون بعد الاتفاق على المطالب وعودة العمال للعمل والإنتاج .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهيروالرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .