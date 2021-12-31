وزير القوى العاملة يعلن تفاصيل أول طلبية استقدام للعمالة المصرية في ليبيا.. 58 فرصة عمل علي 16 مهنة بالمجال الطبي.. تعيين 16 ألف شاب في 6 محافظات .. تحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات عمالية بالأردن

وزارة القوى العاملة في أسبوع ..

وزارة القوى العاملة في أسبوع

- تفاصيل أول طلبية استقدام للعمالة المصرية في ليبيا

- 58 فرصة عمل علي 16 مهنة بالمجال الطبي

-تعيين 16 ألف شاب في 6 محافظات

-تحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري- منها أول إعلان وزير القوى العاملة أن اليوم الجمعة هو آخر فرصة للتقدم للعمل في ليبيا علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي ، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وشارك الوزير فى الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق ، وتخريج 90 متدرباً ومتدربة من الوحدة المتنقلة بالمنوفية وتشغيلهم بالقطاع الخاص ، وعقد 3 ندوات فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" و"حملة حقوقك وواجباتك فى العمل" حضرها 43 شركة ببورسعيد ، وتعيين 16 ألفاً و 193 شاباً في 6 محافظات ، وتحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أن اليوم الجمعة هو آخر فرصة للتقدم للعمل في ليبيا علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي ، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob ، وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر ، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وقال الوزير أن المهن المطلوبة هي : أخصائي عظام ، جراحة عظام ، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائي عيون ، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، و السن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

وشارك وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من الإنجازات والخطوات الجادة والمهمة في خدمة المواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك محافظة في مصر إلا وكان لها نصيب من المشروعات القومية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن خاصة مبادرة "حياة كريمة" التي ترفع المعاناة عن المواطن المصري في كافة المجالات والتي دخلت قرى مصر كافة.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحضور وزير القوى العاملة في المجلس وتقديره لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.

وأكد شعلان أن إنجازات رئيس الجمهورية التي تحدث على أرض الواقع هي أكثر بكثير مما يتم نشره فلولا زيارة الرئيس لصعيد مصر لم نكن لنعلم حجم العمل والانجاز الفعلي موجها بضرورة توعية الطلاب بمجهودات الدولة .

وعلى جانب آخر ، قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتخريج 90 متدرباً ومتدربة أنهوا تدريبهم بنجاح بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة والمديرية، وذلك بكفر عشما بمركز الشهداء بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة الشهداء، وذلك علي مهن التفصيل والخياطة، والأعمال الكهربائية ، وأعمال السباكة.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية : إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وفي ختام الحفل قام مدير المديرية بتسليم المتدربين والمتدربات شهادات التخرج وإتمام التدريب، وذلك بحضور مجدي رياض رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء.

وأشار مدير المديرية إلي أنه حضر الحفل ممثلين عن أصحاب الأعمال ومصانع ، "نيدل كرافت للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، و"تاون تيم للملابس الجاهزة"، و"جيزة للغزل والنسيج" بمدينة السادات، وقاموا بطرح العروض المتاحة للعمل لديهم والمزايا المتوفرة علي المهن التي تم التدريب عليها وتراوحت المرتبات من 2000 جنيه حتى 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة، مع توفير مواصلات ذهابا وإيابا ، فضلا عن حضانة لأطفال العاملات علي حساب الشركة.

واختتمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فعاليات الدورة التدريبية الحادية عشر ، لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة الخياطة، بتخريج 10 متدربات ، وذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهني وخطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة واعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم .

وشهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، ختام احتفالية تسليم شهادات بإتمام التدريب الذي نفذه مركز سوهاج للثقافة العمالية لـ 200 من العاملين بالمنطقة الأزهرية بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر .

في مستهل الاحتفالية نقل مدير المديرية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان للحضور موجهاً لهم رسالة الوزير بالإهتمام بالتثقيف للعمال الذي يشمل حقوق العمال وواجباتهم ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية التي أصبحت ضرورة للحفاظ على حياة العمال ومقدرات المنشآت من آلات ومعدات وضرورة نشر الوعي داخل كافة الأوساط العمالية لمواجهة كافة التحديات.

وقال مدير المديرية أن التدريب شمل شرحاً لحقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية وفقا للقواعد القانونية الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، فضلا عن ما ورد بقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017

كما نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، 3 ندوات حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " "وحملة "حقوقك وواجباتك فى العمل"، حضرها 96 من مسؤولي السلامة في 43 شركة ، بقاعة الاجتماعات بمجموعة شركات كابسي للدهانات والبويات ، وفندق بورسعيد بالشرق ، بحضور المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي ، واللواء عبد العزيز الدالي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمجموعة الشركات .

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة ، والحرص على القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركات، وحماية الشركات وبيئة العمل بها ، فضلا عن الحرص على المترددين عليها ، وتأثير ذلك على اقتصاد مصرنا الحبيبة والحرص على حقوق العاملين عند تعرضهم لأي إصابة أو مرض مهني.

ويتابع وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام ياسر سعيد مدير مديرية القوى بالإسكندرية ، بتسليم شهادات تخريج دفعة جديدة من المتدربين على مهنة ميكانيكا السيارات بمركز تدريب مهنى محرم بك لـ 11 متدرباً .

وخلال احتفالية تسليم شهادات التخرج أشاد الخريجين بجودة التدريب وإثراء قدراتهم على اصلاح السيارات، كما استمع الحضور ومقترحاتهم فى تطوير ورش التدريب لتواكب التطور الذي تشهده صناعة السيارات في العالم.

كما شاركت المديرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية في حفل قداس عيد الميلاد المجيد وكان علي رأس الوفد نائبا عن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد ، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة .

ترأس الحفل القداس نيافة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية.

ووجهت الكنيسة القبطية الشكر باسم البطريرك ، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر وباسم السنبودي المقدس وباسم شعب الكنيسة خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ،وخصت الكنيسة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهت الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وامتد الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع

وعقد مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بقفط بمحافظة قنا ، ورشة عمل بعنوان ( المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب تحت شعار "مهارتك أساس مهنتك")، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية .

وقال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا: إن الورشة ناقشت دور المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب والذي تلخص في خلق فرص عمل للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 سنة من خلال التدريب الفني والمهني وريادة الأعمال مع خلق شراكات فعالة مع القطاع الخاص .

كما قام مدير المديرية ، بتسليم شهادات إتمام التدريب من الوحدات المتنقلة لـ 25 متدربا بالمحافظة ،والذين تم تدريبهم على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة ،والتركيبات الكهربية،وذلك بحضور المهندس حافظ محمود رئيس مجلس مدينة فرشوط ، والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وشريف شحاتة ممثل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة .

وعقدت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ندوة بعنوان " المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"في إطار تفعيل وحدة المساواة وتوعية العمال في أماكن العمل بنطاق المحافظة ،وذلك في مقر مؤسسة التثقيف الفكري بإسحاقة ، بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكري .

وأوضح علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة والقضاء على التمييز بين الجنسين في بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعي

وأعلن وزير القوي العاملة ، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا وتنفيذا لمبادرة "مهنتك مستقبلك" و"مهارتك أساس مهنتك"، قامت مديرية القوي العاملة بالأقصر بالتعاون مع بيت الزكاة المصري بتوزيع أكثر من ١٠٠ ماكينة خياطه للفتيات خريجي الدورات التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة.

ومن جانبه قال عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر: إن المتدربات الذين تم منحهم ماكينات الخياطة أتموا التدريب المهني علي كثير من الحرف ومنها الخياطة والتفصيل ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأقصر.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 16 ألفاً و 193 شاب في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة المنيا ، والغربية ، والإسماعيلية ، و المنوفية ، و القاهرة ، وأسوان، بلغت 3 ملايين و469 ألفاً و536 جنيه ، والتفتيش على 3584 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8799 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8799 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، زيارة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مستشفى كليفلاند كلينك في أبو ظبي، للوقوف على حالات المرضى من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه إلى أنها قام بزيارة مستشفى كليفلاند كلينك فى إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بأبوظبي، وبناء على طلب السفير شريف البديوي، حيث تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة الملحق العمالي، و بمصاحبة المسئولين بالمستشفى ،وتمت زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 62 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 39 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 88 ألفاً و 544 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و 386 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "علي.س.ع.أ" سائق نقل جماعي كان يعمل لدي إحدي شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 ألاف ريال سعودي ، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود وديا مع شركة النقل الجماعي بمكة المكرمة وتم الحصول على مستحقات المواطن المصري.

وكلف وزير القوي العاملة ، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون والتنسيق مع القنصلية العامة لنقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية علي نفقة الدولة ، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير تلقي تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي ، أشار فيه أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض إلي أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وتقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلي مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

ووصل إلي مطار القاهرة الدولي، علي رحلة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض ، جثامين الأسرة المنكوبة التي توفي منها أربعة أفراد (الأب والأم واثنين من الأبناء) في حادث انقلاب سيارة بالرياض ، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم اثنين مازالا بالمستشفى ، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع.

وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، إن الوزير كان قد كلف علي الفور بمجرد علمه بالحادث مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. حيث تم زيارتهم بالمستشفى ومراجعة الطبيب الاستشاري المشرف على حالة الطفل بالرياض للوقوف على حالته الصحية وتعذر اللقاء بالمصاب نظراً لوجوده بالعناية المركزة تحت تأثير التخدير.

كما وصل جثمان الشاب المصري أحمد عبد الحميد إبن محافظة الفيوم المتوفي في السعودية ، وذلك علي الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران قادمة من الرياض، وبرفقته أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن وزير القوى العاملة تلقي تقريراً بذلك من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية علي نفقة الدولة ، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر علي نفقة الدولة .

وأخيراً نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض ، في تسوية مشكلة سيدة مصرية تتضرر من حجزها بمنزل صاحب العمل وإرغامها للعمل كعاملة منزلية رغم استقدامها من مصر على تأشيرة "خياطة نسائية" ،وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب أنه فوجئ بالسيدة "ابتسام.ع.أ.ع.أ.ع" ، تحضر لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية ومعها شنطة السفر الخاصة بها طالبة المساعدة في العودة إلى مصر، حيث أنها تتضرر من حجزها بمنزل صاحب العمل وإرغامها على العمل "كعاملة منزلية" رغم استقدامها من مصر على تأشيرة "خياطة نسائية".

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