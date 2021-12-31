أبرزها الوقاية من كورونا.. نصائح للاحتفال بـ رأس السنة

في ليلة رأس السنة، يحرص الكثير من الأشخاص على التجمعات وإقامة الولائم والعزائم للغحتفال بـ ليلة رأس السنة وسط تواجد الأصدقاء والأقارب.

ولكن على الرغم من تجمعات ليلة رأس السنة قد يكون من الصعب التمسك بنمط حياة صحي، خاصة خلال الإجازات والاحتفالات والإجازات مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك، يمكن للمرء أن يحافظ بسهولة على روتين صحي بقليل من الوعي، حتى أثناء الاحتفالات، بهدف الحفاظ على الصحة.

نصائح للأحتفال بـ ليلة رأس السنة

اختيار طعام صحي

ضعي في اعتبارك ملء نصف طبقك بالخضروات، مما سيساعدك على الشعور بالشبع وهو أفضل لك من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو السكر.

تناولي وجبة خفيفة قبل ساعة أو نحو ذلك من حضور أي تجمع، إذا كنت جائعة، فمن المرجح أن تتخذي قرارات غذائية سيئة.

-اتبعي إرشادات سلامة فيروس كورونا

من الضروري أن تتبعي إرشادات الصحة العامة في موسم العطلات، بما في ذلك ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي، من أجل الحد من انتشار كورونا بغض النظر عما إذا كنت قد تلقيت اللقاح أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بالمشاركة في لقاء واحد فقط كل عام. مع زيادة عدد الأسر المعنية ، يزداد خطر انتقال COVID-19 مع المشاركة في التجمعات العائلية المتعددة.

اتبعي إرشادات الأمان هذه للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين: ارتدِ قناعًا كلما كنت بالخارج، تجنب الأماكن المزدحمة وسوء التهوية، تجنب الاتصال الجسدي ، مثل المصافحة والعناق، لا تلمس الأسطح مثل مقابض الأبواب والطاولات والكراسى.

-رعاية الأطفال

يجب أن تضعي مجموعة من القواعد لأطفالك وأصدقائهم. وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من عدم إصابة أي شخص أو مرضه عند زيارتك لك في ليلة رأس السنة، عند استضافة الأطفال من الضروري اتخاذ الاحتياطات مثل ارتداء قناع، وارتداء الأكمام الطويلة، وعدم تناول الكثير من السكر.

المصدر: boldsky