الناس كانت بتشتري أيام الحظر.. ركود في مبيعات هدايا الكريسمس لهذا السبب| شاهد

"السوق نايم خالص السنة دي احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها لما كنا في عز انتشار فيروس كورونا كانت الناس بتنزل وتشتري وتحتفل"، بهذه الكلمات بدأ باسم نبيل، أحد أصحاب محلات الهدايا والاكسسوارات المنزلية في محافظة سوهاج، حديثه مع موقع “صدى البلد”.

وأوضح أن رغم انتشار فيروس كورونا المُستجد بين صفوف المواطنين بجمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة سوهاج خاصة إلا أنهم كانوا يحتفلون برأس السنة "الكريسماس"، لكن هذا العام لا أجواء احتفالية، وركود بمبيعات هدايا وأشجار وزي البابا نويل.

وأضاف صاحب محل الهدايا والاكسسوارات المنزلية، أن بدء شراء هذه الهدايا والزينة احتفالاً ب"الكريسماس"، بالقاهرة ومحافظات بحري، منذ منتصف شهر نوفمبر، وبسوهاج ومحافظات قبلي منذ بداية شهر ديسمبر.

وأكد أن حتى الأسبوع الأخير من 2021 لم يتم شراء أي شئ من منتجات وهدايا رأس السنة الميلادية، وأن هذا الركود الشديد لا يعلم ما هو سببه الأساسي.

وقال باسم نبيل، إن أسعار هدايا الكريسماس لهذا العام زائدة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ويُخمن أن ركود المبيعات بسبب زيادة الأسعار لهذا العام.

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