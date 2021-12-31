عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الرغم من أزمة كورونا..

ناقد: إيرادات السينما في 2021 وصلت لـ 400 مليون جنيه.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال خالد محمود الناقد السينمائي، إن السينما في مصر والعالم واجهت تحديا كبيرا جدا، خلال أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير في تأجيل عرض أفلام، وغلق بعض صالات السينما.

وأضاف خالد محمود ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمهور كانت لديه حالة من "الجوع" لمشاهدة الأفلام في السينما، وكان هناك توقع أن جمهور الشباب سيرجع للسينما.

وأردف أن حجم إيرادات السينما في عام 2021 وصل لـ 400 مليون جنيه، والفنانون كسروا حاجز الخوف من أزمة كورونا.

ونوه بأن شباك التذاكر هو أحد مقاييس النجاح وليس كل النجاح، وربما ظروف العرض تسبب في عدم نجاح الفيلم، مؤكدا أن تجربة أحمد عز في العارف مهمة وأبرزت التطور التكنولوجي في الأكشن المتميز.

 

كورونا خالد محمود الناقد السينمائي أزمة كورونا برنامج هذا الصباح السينما توك شو

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد غلق المحال والمولات خلال رأس السنة

لا يسبب السمنة في ليلة رأس السنة.. طريقة جديدة لعمل المحشي

وزير التنمية المحلية: أمطار متوسطة على بعض أحياء الإسكندرية ومطروح والمنوفية

زيادة إنتاجية المحاصيل 40%.. الانتهاء من تحويل 800 ألف فدان للري الحديث

طقس اليوم: أمطار غزيرة على معظم المحافظات وسيول على سيناء والسويس

تحذير لمستخدمي كروم وإيدج.. توقفوا عن استخدام هذه الميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تعرف على مواعيد غلق المحال والمولات خلال رأس السنة

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ