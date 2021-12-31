ناقد: إيرادات السينما في 2021 وصلت لـ 400 مليون جنيه.. فيديو

على الرغم من أزمة كورونا..

قال خالد محمود الناقد السينمائي، إن السينما في مصر والعالم واجهت تحديا كبيرا جدا، خلال أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير في تأجيل عرض أفلام، وغلق بعض صالات السينما.

وأضاف خالد محمود ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجمهور كانت لديه حالة من "الجوع" لمشاهدة الأفلام في السينما، وكان هناك توقع أن جمهور الشباب سيرجع للسينما.

وأردف أن حجم إيرادات السينما في عام 2021 وصل لـ 400 مليون جنيه، والفنانون كسروا حاجز الخوف من أزمة كورونا.

ونوه بأن شباك التذاكر هو أحد مقاييس النجاح وليس كل النجاح، وربما ظروف العرض تسبب في عدم نجاح الفيلم، مؤكدا أن تجربة أحمد عز في العارف مهمة وأبرزت التطور التكنولوجي في الأكشن المتميز.