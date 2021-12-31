2021 عام دعم البسطاء.. 6 مبادرات من الدولة تحمل الخير للمصريين

أطلقت الدولة العديد من المبادرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي تلك المبادرات في مقدمة الأعمال التنموية والاهتمامات الرئاسية التى تعمل على توفير سبل الراحة والحياة للمواطن المصري، من بنية تحتية ومراكز ومستشفيات وغيرها من الخدمات.

وتتخذ الدولة المصرية من المبادرات الطريق للوصول إلى كل مواطن مصري في كل أنحاء الجمهورية، ولم تقتصر المبادرات على حياة كريمة فقط بل أصبحت لكل وزارة مبادراتها التى تعمل من خلالها إلى توصيل رسائلها أو خدماتها إلى المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج.

وفي ختام العالم الحالي يستعرض "صدى البلد" المبادرات الرئاسية التى أطلقتها الحكومة في عام 2021 وعملت بشكل أساسي على تخفيف العبء على المواطن المصري..

مبادرة حياة كريمة

يعمل مشروع حياة كريمة على تطوير قرى الريف المصري عن طريق أيدي أبنائه، حيث تشكل نسبة الشركات المصرية التى تعمل بالمشروع بـ 100% وكذلك أيضا والمواد المستخدمة في المشروع هى مصرية خالصة.

ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع.

ونقدم المبادرة خدمات لأول مرة بالقرى الأكثر احتياجًا وتشمل شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وخدمات الإنترنت فائق السرعة، والمجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية.

إشادات بمبادرة حياة كريمة

وتم إدراج مشروع حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشادت وحدة التنمية المستدامة بمنظمة الأمم المتحدة بالمبادرة لمساهمتها في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير العديد من فرص العمل.

مبادرة متابعة مرضي عزل كورونا في المنزل

تهدف مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا" والتي انطلقت في يناير 2021، إلى متابعة الحالة الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بمنازلهم خلال فترة عزلهم، حيث تم إجراء 267 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي.

مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

تعمل مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي" والتي انطلقت في يناير 2021، إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي وتم تقديم أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي - البنزين) على الموقع منها 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، كما تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021 ليصل عدد السيارات التي تسليمها حتى نهاية يونيو 2340 سيارة.

مبادرة بر أمان

تقوم مبادرة "بر أمان" والتي انطلقت في مايو 2021، بدعم وحماية صغار الصيادين بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتغطي المبادرة 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

مبادرة إعمار غزة

تعد مبادرة "إعمار غزة" والتي انطلقت مايو 2021، تأتي بهدف رعاية الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال تجهيز 3 قوافل إغاثة عاجلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وتضمنت القوافل أكثر من 3500 طن من المواد الغذائية، والدواجن، والمراتب، والسجاد والأغطية والمطهرات، والكمامات الطبية، وكذلك الملابس والأدوية ومواد البناء.

مبادرة تتلف في حرير

كما تأتي مبادرة "تتلف في حرير" بهدف إنشاء قاعدة بيانات لـ صناع السجاد والكليم اليدوي وتسيير ضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث أنه مستهدف توزيع 1000 نول وخامات إنتاج على مصنعي السجاد اليدوي والكليم والجوبلان، والتي تحقق دعم وتمكين اقتصادي لـ1000 أسرة وأكثر من 3000 مستفيد.