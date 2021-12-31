محمد محسن يهنئ متابعيه بمناسبة العام الجديد ويوجه رسالة لهم

هنأ الفنان محمد محسن ، متابعيه بمناسبة العام الجديد ، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وعلق محمد محسن “ كل سنة وأنتم طيبين وسنة جديدة سعيدة عليكم، ولو فيه حد معين زعل مني السنة اللي فاتت، أتمنى أنه ما يتعاملش معايا في السنة الجديدة عشان ما ازعّلوش تاني ”.

ويذكر ان أعلن الفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي عن ولادة زوجته مولودهما الثاني، وذلك عبر بوست نشرع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسى محمد محسن ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".

واعتمدت هبة مجدي خلال الفترة الماضية، عدم وضع صور كاملة لها على انستجرام حتى لا يظهر عليها آثار الحمل؛ حيث فضلت عدم الإفصاح عن هذا الأمر حاليا.