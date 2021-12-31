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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: أمطار متوسطة على بعض أحياء الإسكندرية ومطروح والمنوفية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة فى محافظة الإسكندرية على أحياء وسط و شرق و برج العرب ، و أمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان ، و توقف الأمطار فى حى الجمرك ، ولا يوجد تراكمات مياه ولا خسائر ناضجة عن الأمطار ، و تراوح ارتفاع الموج من  متر ونصف إلى ٣ أمتار .

وسقطت أمطار متوسطة أيضا على محافظتى المنوفية و مطروح فى مركزى العلمين والحمام ، و أمطار خفيفة على مرسى مطروح و السلوم بمحافظة مطروح ، و محافظات القليوبية و البحيرة و دمياط ، ولا توجد تراكمات مياه.

و أشار التقرير أيضا إلى الطقس غير المستقر فى محافظة بورسعيد ، وتوقف الأمطار فى محافظتى القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر ، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

و أكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

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وزارة التنمية المحلية الأرصاد الجوية محافظات الطقس

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