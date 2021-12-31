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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حذرتها.. تصريحات نارية من حلمي بكر قبل ظهور شيرين عبد الوهاب في صاحبة السعادة

شيرين
شيرين

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة برنامج “صاحبة السعادة” اليوم الجمعة بمناسبة رأس السنة.

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب وأزمة حلاقة شعرها.

علق الموسيقار حلمي بكر على طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب.

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وقال حلمي بكر لـ"صدى البلد"، إن شيرين عبد الوهاب لم تطلق من حسام حبيب، مؤكدًا أن "كل ما فعلته لتعود إلى الساحة الفنية من جديد.

وأضاف: "أنا حذرت شيرين عبد الوهاب من هذا الفعل، ولكنها لم تسمع كلامي، وهل من المعقول أن تخرج في مكالمة هاتفية مع أحد الإعلاميين وتقول ما زلت أحبه".

شيرين عبد الوهاب شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب الفنان حسام حبيب

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