بأقل الخسائر.. كاتب صحفي يشيد بالقيادة السياسية وقدرتها على تخطي الأزمات

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى، إن توقيت إقامة الاجتماع الأول لـ المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مناسب للغاية، حيث جاء في توقيت يمر فيه العالم بأزمات دولية مختلفة.



وأشاد"محمد مصطفى" خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي"، بتعامل الدولة المصرية مع الأزمات وطرق تخطيها، حيث لم تتأثر الدولة بأزمة فيروس كورونا مثلما حدث بالخارج، مؤكدا على أننا نجحنا في عبور وتخطي العديد من الأزمات بأقل قدر من الخسائر.



وأشار إلى أن منتدى شباب العالم يبعث العديد من الرسائل، ومن ضمنهم الأمل والتحدي، حيث تخوض مصر تحدي كبير في تنظيم المنتدى، مسترسلا:" الشباب المصري يؤكد على كونه مستمر ومتفاعل مع العالم من أجل توفير مناخ صحي بالرغم من أزمة كورونا".



وأردف:" الدولة تتعامل بجدية مع المنتدى من حيث توفير الرعاية الصحية الكاملة، سواء بتوفير اللقاحات المختلفة و تحاليل الكشف عن فيروس كورونا.

