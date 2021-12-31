حيلة ذكية من بريطانية.. استفادت من عروض رأس السنة لصالح 2023.. صور

شاركت أم بريطانية من مقاطعة ليسيسترشاير أصدقائها ومتابعيها عبرموقع «فيسبوك» حيلتها الذكية للاستفادة من عروض رأس سنة 2022م لصالح 2023م.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن جيما تشامبرلين شاركت مع متابعيها مجموعة الهدايا التي اشترتها لعيد الكريسماس المقبل ورأس سنة 2023، من بينها الألعاب والملابس والعطور وأدوات التجميل والنظافة، منوهةً بإن الكلفة الإجمالية للهدايا بلغت 176 جنيهاً استرلينياً، لتستفيد من توفير أكثر من 50% من سعرها الأصلي.

وكتبت الأم عبر «فيسبوك»: «اشتريت أحذية وملابس وهدايا أخرى بنصف السعر، وفرت مبلغ 178 جنيهاً استرلينياً وهو أكثر مما أنفقته».

وحصد المنشور أكثر من 7000 إعجاب ونحو 2000 تعليق تباينت ما بين الإشادة بمكسبها ومن لا يرون داعياً لتسرعها بشراء هدايا ستبقى حتى العام المقبل.

وكتب أحد الأشخاص أن صور ترتيب الهدايا وتغليفها قد أعجبته ودفعته للتفكير في البدء للتجهيز لعيد الميلاد المقبل مبكراً، فيما أضاف آخر أن السيدة حققت صفقات توفير رائعة، مضيفاً أن طريقتها في تنظيم الهدايا رائعة، وأكد آخر أنه يشترى الهدايا من عروض التخفيضات ويقدمها في المناسبات المختلفة، مبيناً أنه يمتلك دائماً هدية جاهزة لحالات «الطوارئ».



ومع ذلك كان للبعض رأي مخالف لهؤلاء، إذا اعتبروا أن شراء هدايا عيد الميلاد قبل عام من موعده يُفقد المناسبة سحرها، مبيناً «هذه الطريقة لا تناسبني، أنا أحب التسوق في أيام أعياد الكريسماس، لكن إذا كان هذا هو ما يناسبك، والأهم تمكنك من توفير الكثير من المال، فقد أحسنت».

وحذر آخرون من أن بعض الهدايا مثل أدوات التجميل ربما لا تكون صالحة للاستخدام في العام القادم، وهو السبب الذي يدفع مراكز التسوق لعرضها ضمن عروض التوفير.